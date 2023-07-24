Эрдоган: парламент Турции примет верное решение по вопросу членства в НАТО Швеции

Парламент страны на осенней сессии рассмотрит заявку Швеции на вступление в альянс

СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что парламент страны, который рассмотрит заявку Швеции на вступление в НАТО на осенней сессии, примет по этому вопросу верное решение.

"Мы открыто и четко изложили ожидания Турции в вопросе членства в НАТО Швеции. Мы предупредили о необходимости ее противодействия не только терроризму, но и исламофобии. На саммите НАТО в Вильнюсе были определены шаги, касающиеся членства Швеции в альянсе, и сделаны совместные заявления на этот счет. Мы сделаем все необходимое с открытием парламента в [октябре] и не сомневаемся, что наши депутаты примут решение, которое будет отвечать интересам нашей страны", - сказал Эрдоган в понедельник в видеообращении к нации после заседания правительства, которое прошло под его председательством.

Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после консультаций Эрдогана с премьер-министром королевства Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля. Швеция при этом обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.