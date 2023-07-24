Лукашенко освободил от присяги при получении гражданства лиц до 18 и старше 80 лет

Тем же указом главы республики утвержден текст присяги гражданина Белоруссии и порядок ее принесения

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил от принесения присяги при получении гражданства республики несовершеннолетних и лиц старше 80 лет. Соответствующий указ публиковала в понедельник пресс-служба белорусского президента на сайте главы государства.

"От принесения присяги освобождаются лица, не достигшие 18-летнего возраста, достигшие 18-летнего возраста, над которыми установлены опека или попечительство, достигшие 80-летнего возраста, не имеющие физической возможности произнести вслух текст присяги и (или) собственноручно проставить подпись в бланке с текстом присяги", - говорится в тексте указа № 222 от 21 июля, которым утвержден текст присяги гражданина Белоруссии и порядок ее принесения.

Для вступления в гражданство необходимо торжественно поклясться "соблюдать и уважать конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства, защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Беларусь, быть патриотом Республики Беларусь, уважать ее государственные символы, духовные, исторические, культурные и национальные традиции, сохранять историческую память о героическом прошлом белорусского народа, уважать достоинство, права, свободы и законные интересы других лиц".

Вступивший в силу 11 июля закон о внесении изменений в закон "О гражданстве Республики Беларусь", принятый белорусскими парламентариями в декабре 2022 года, Лукашенко подписал в начале января. Помимо обязанности принесения присяги лицами, приобретающими белорусское гражданство, а также необходимости сдачи экзамена на знание белорусского или русского языка, закон также предусматривает возможность утраты находящимися за рубежом лицами приобретенного по рождению белорусского гражданства в связи с вынесением в отношении них приговоров белорусского суда за совершение преступлений экстремистского характера или причинение тяжкого вреда интересам республики.

Закон также обязывает граждан Белоруссии, получивших гражданство иностранного государства или вид на жительство в нем, в течение трех месяцев со дня получения соответствующих документов проинформировать об этом органы внутренних дел или органы дипломатической службы республики.