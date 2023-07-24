Эрдоган сообщил о передаче Киеву предложений Анкары по урегулированию украинского кризиса

Турецкий лидер напомнил, что встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским 7 июля в Стамбуле

СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Турция и далее готова прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса, соответствующие предложения были переданы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил в понедельник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к нации после заседания правительства, которое прошло под его председательством.

Эрдоган напомнил, что встречался с Зеленским 7 июля в Стамбуле. "Мы обсудили с ним вопросы, находящиеся в нашей повестке. В частности, поделились своими предложениям относительно войны, которая продолжается больше 500 дней, вновь сообщили о готовности сделать все от нас зависящее в этом направлении", - отметил турецкий президент.

Перспективы урегулирования на Украине Эрдоган также обсуждал с Зеленским по телефону 21 июля. Детали предложений Анкары пока не оглашались.