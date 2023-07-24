Семь стран присоединились к встрече БРИКС по вопросам безопасности в ЮАР

Речь идет о Белоруссии, Бурунди, Египте, Казахстане, Кубе, ОАЭ и Саудовской Аравии

ПРЕТОРИЯ, 24 июля. /ТАСС/. Семь стран - Белоруссия, Бурунди, Египет, Казахстан, Куба, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия - были приглашены и приняли участие в открывшейся в понедельник в Йоханнесбурге встрече высоких представителей государств - членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщила председатель встречи министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени.

"Друзья БРИКС" представляют собой группу стран, которые высказали интерес к вступлению в БРИКС, - отметила она. - Они также пользуются влиянием в региональных структурах Глобального Юга. Все страны были приглашены на нынешнюю встречу совместным решением государств - членов БРИКС".

Для участия во встрече в ЮАР с рабочим визитом прибыл секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Китай на ней представляет глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

Нтшавени сообщила, что наряду с пленарной сессией в понедельник состоялись двусторонние встречи глав делегаций стран-членов БРИКС и "Друзей БРИКС". "Мы ожидаем, что взаимодействие между всеми участниками нынешней встречи сохранится и в будущем в областях, которые вызывают взаимный интерес", - подчеркнула министр.

Работа встречи высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, продолжится 25 июля.