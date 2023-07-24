Делегация Сейшел первой прибыла в Петербург для участия в саммите Россия - Африка

Ее возглавил министр иностранных дел и туризма Сильвестр Радегонд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Делегация Сейшельских островов во главе с министром иностранных дел и туризма Сильвестром Радегондом прибыла в понедельник в Санкт-Петербург, передает корреспондент ТАСС.

Представители Сейшел стали первыми африканскими гостями, прибывшими в город, чтобы принять участие во втором саммите и экономическом форуме Россия - Африка.

Ранее президент Республики Сейшельские Острова Вавел Рамкалаван заявлял, что Сейшелы остаются суверенным государством и не будут следовать за теми странами, которые вводят санкции против Москвы. Лидер государства указал, что Россия остается ведущим туристическим рынком для Сейшел, и выразил надежду на сохранение туристического потока россиян. За 2021 год Россия заняла первое место по количеству туристов, прибывающих на отдых на Сейшельские острова, - 32 тыс. человек.