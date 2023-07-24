Турция сообщила об укреплении сил для тушения лесных пожаров российскими самолетами

В страну на прошлой неделе для оказания помощи в тушении природных пожаров вылетели два самолета-амфибии Бе-200

СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Турция укрепила авиационную группировку для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями. Об этом сообщил в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к нации после заседания правительства, которое прошло под его председательством.

"Мы создали мощную инфраструктуру на случай самого плохого сценария. Укрепили авиационную группировку двумя большими самолетами из России. Вместе с резервами для тушения природных пожаров задействованы 24 самолета, 100 вертолетов, 10 БПЛА. Мы также отправили на помощь Греции, которая противостоит крупному лесному пожару на острове Родос, самолет-амфибию и один пожарный самолет", - сказал Эрдоган.

На прошлой неделе по указанию президента РФ Владимира Путина в Турцию для оказания помощи в тушении природных пожаров вылетели два самолета-амфибии Бе-200. Они используются в провинциях Мугла и Измир.

В Турции с начала июля стоит жаркая и сухая погода. Температура воздуха местами превышает 45 градусов.