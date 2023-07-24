Нетаньяху заявил о готовности вести диалог с оппозицией по судебной реформе до ноября

Израильский премьер отметил, что провести этот диалог можно во время наступающих летних парламентских каникул

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Правящая коалиция в Израиле открыта для диалога с оппозицией по судебной реформе даже сейчас, когда первая часть плана одобрена парламентом. Как заявил в понедельник в телеобращении к согражданам премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, поиски компромисса по спорным моментам можно продлить до ноября.

"Мы продолжим стремиться к переговорам и достижению консенсуса. Мы не отказываемся от возможности достигнуть широкого согласия. Я говорю вам, что это возможно. Уже в ближайшее время коалиция обратится к оппозиции, чтобы восстановить этот диалог между нами. Мы готовы обсуждать все и немедленно", - сказал глава правительства.

Он отметил, что провести этот диалог можно во время наступающих летних парламентских каникул. "Мы готовы добавить время до конца ноября. Это достаточное время для того, чтобы найти соглашение обо всех аспектах реформы", - уверен Нетаньяху.

Премьер подчеркнул, что между коалицией и оппозицией уже есть немало точек соприкосновения по спорной реформе. Он в очередной раз заверил, что Израиль останется демократическим государством, а его судебная система сохранит полную независимость. Судебная реформа, добавил глава правительства, нужна лишь для укрепления демократической системы страны.

Ранее Кнессет (парламент) одобрил в окончательном чтении закон о так называемом принципе разумности, являющийся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы. Он подразумевает ограничение полномочий Верховного суда Израиля в части пересмотра решений правительства. Парламентская оппозиция при этом бойкотировала голосование, а по его итогам заявила о намерении обжаловать документ в Высшем суде справедливости.

Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом, несмотря на посреднические усилия президента страны Ицхака Герцога.