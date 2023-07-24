МВД Белоруссии сообщило о выработанном с ЧВК "Вагнер" плане взаимодействия

В учебном центре Внутренних войск МВД состоялась встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с представителями частной военной компаниии

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Белоруссии и ЧВК "Вагнер" выработали четкий план взаимодействия. Об этом по итогам встречи главы МВД Ивана Курбакова с представителями ЧВК сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

"В учебном центре Внутренних войск МВД состоялась встреча министра внутренних дел Ивана Кубракова с представителями ЧВК "Вагнер". В мероприятии также приняли участие руководители и сотрудники спецподразделений ведомства. На повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучения наших бойцов ее инструкторами. Стороны выработали четкий план действий, обменялись мнениями об использовании некоторых видов оснащения", - говорится в сообщении.

Минобороны Белоруссии 20 июля сообщило о том, что военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отработают учебно-боевых задач на расположенном вблизи белорусско-польской границы полигоне "Брестский". До этого в оборонном ведомстве информировали о том, что бойцы "Вагнера" участвуют в подготовке военнослужащих Территориальных войск Белоруссии в районе города Осиповичи Могилевской области. Ранее в Минске информировали, что белорусским военным ведомством и руководством компании выработан план взаимодействия на ближайшую перспективу. Численность прибывших в республику бойцов ЧВК "Вагнер" белорусская сторона не уточняет.