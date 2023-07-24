Единым реестром оружия Украины за первый месяц работы воспользовались 15 тыс. граждан

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что в сутки на сервис поступает более 507 заявок

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 15 тыс. граждан Украины воспользовались услугами единого реестра оружия за первый месяц его работы. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

23 июня он сообщил о начале работы реестра, в который должна вноситься вся информация об имеющемся оружии на территории страны. Реестр также должен облегчить получение гражданами разрешения на ношение оружия.

"15 238 пользователей авторизовались и подали заявки на приобретение, хранение или переоформление оружия за первый месяц работы Единого реестра оружия", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что в сутки поступает более 507 заявок от граждан.

Полиция Украины с февраля 2022 года возбудила 10 627 уголовных дел о незаконном обращении с оружием. В июне Клименко отмечал, что на руках у населения Украины находится около 1,2 млн единиц только зарегистрированного оружия, при этом количество незарегистрированного оружия может доходить до 3 млн единиц.

Власти Украины в феврале прошлого года начали раздавать оружие всем желающим. Президент страны Владимир Зеленский 4 марта 2022 года подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан применять огнестрельное оружие в ходе "национального сопротивления". 15 марта того же года в МВД сообщали, что населению выдали "десятки тысяч автоматов". При этом украинские СМИ писали, что в городах страны действовали банды вооруженных грабителей. Власти в некоторых регионах в начале этого года призвали жителей сдать оружие, но в отведенный срок сделано это не было. Вместе с тем в конце марта Клименко заявлял, что до завершения боевых действий оружие изымать у населения не будут.