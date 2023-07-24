Госдеп считает безответственными заявления Лукашенко о ЧВК "Вагнер" и Польше

При этом руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер утверждал, что США готовы в случае необходимости прийти на помощь любому союзнику по НАТО

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США считает безответственными высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и Польше.

"Скажу, что это очередное в серии безответственных комментариев Лукашенко", - заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Он имел в виду заявления, с которыми белорусский лидер выступил в воскресенье на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

При этом американский дипломат утверждал, что США готовы в случае необходимости прийти на помощь любому союзнику по НАТО. "И повторю лишь следующее <...>: США будут защищать каждый дюйм территории НАТО. <...> Наш альянс с Польшей прочен. Польша, конечно, является членом НАТО. И мы, если потребуется, будем защищать каждый дюйм территории НАТО", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Как заявил ранее Лукашенко, его начали "напрягать вагнеровцы", которые хотят "сходить на экскурсию в Варшаву". По словам главы государства, Белоруссии не хотелось бы их передислоцировать, "потому что у них настроения плохие".