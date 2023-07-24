США ввели санкции против министра обороны Мали за работу с ЧВК "Вагнер"

Под санкции также подпали начальник штаба ВВС страны и его заместитель

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении министра обороны и еще двух военачальников Мали за взаимодействие с ЧВК "Вагнер". Об этом говорится в обнародованном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В нем отмечается, что в американский черный список вносятся министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара, а также начальник штаба ВВС этой африканской страны и его заместитель. Всем им вменяется то, что они с декабря 2021 года "тесно работали с группой "Вагнер", содействуя ее присутствию в Мали и расширяя его. Ранее США ввели санкции против ЧВК "Вагнер" за действия в Африке и на Украине.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.