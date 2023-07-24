Подразделения МЧС Белоруссии отрабатывают тактику наступательного и оборонительного боя

Министр по чрезвычайным ситуациям республики Вадим Синявский напомнил, что президент республики Александр Лукашенко поставил задачу МЧС быть готовым "оказать содействие и органам внутренних дел, и министерству обороны в случае вооруженного конфликта"

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Белоруссии отрабатывают тактику ведения наступательных и оборонительных боевых действий на случай применения формирований спасательного ведомства в интересах Минобороны республики в ходе вооруженного конфликта. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Вадим Синявский.

"И, конечно же, это тактика действий. Одно дело с органами внутренних дел работать и взаимодействовать, выделять необходимое количество личного состава [в случае массовых беспорядков], а второе - это работать в интересах министерства обороны [для защиты страны при вооруженном конфликте] в различных элементах боевой обстановки. В тактическом плане это наступательный или оборонительный бой. Мы эти занятия также с людьми проводим, готовим их по-настоящему и серьезно", - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь-1".

Синявский напомнил, что задачу МЧС быть готовым "оказать содействие и органам внутренних дел, и министерству обороны в случае вооруженного конфликта или каких-то массовых беспорядков, при которых надо задействовать значительное количество личного состава", ранее поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Поэтому неслучайно было принято решение провести вооружение личного состава МЧС. Эти задачи решены. В настоящий момент мы дополнительно получаем необходимое количество табельного оружия для личного состава, проводим его обучение. Хочу сказать, что 98% всего личного состава МЧС прошло обучение владению табельным оружием, мерам безопасности при его использовании", - проинформировал руководитель спасательного ведомства. О том, что МЧС получило от Минобороны все необходимое оружие для своих сотрудников, Синявский сообщил в середине октября 2022 года.

О необходимости вооружить личный состав МЧС и подготовить его к действиям в случае массовых беспорядков или вооруженного конфликта Лукашенко заявил в начале февраля 2022 года.