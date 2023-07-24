Турция осудила акцию по осквернению Корана в Дании

СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. МИД Турции выступил в понедельник с заявлением, в котором решительно осудил акцию по осквернению священного для мусульман Корана в Дании.

"Мы решительным образом осуждаем акцию, направленную против нашей священной книги Корана, которая была предпринята сегодня [24 июля] в Копенгагене. Призываем власти Дании действовать в рамках международных обязательств, а также принять меры для воспрепятствования подобным безобразным акциям, направленным на разжигание ненависти по отношению к исламу и миллиардам верующих", - говорится в заявлении турецкого МИД, размещенном на его официальной странице в Twitter.

Ранее небольшая группа протестующих сожгла Коран перед посольством Ирака в Копенгагене. Как сообщило агентство Reuters, акцию провела праворадикальная группа "Датские патриоты". 21 июля они сожгли священную книгу мусульман на том же месте.

До этого акция с сожжением Корана прошла 28 июня в Швеции. Она проводилась с разрешения полиции на площади в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака вырвал страницы из Корана, а затем поджег его. Эта акция вызвала резко негативную реакцию в исламском мире.