Конгрессмен США обвинил Байдена во лжи ради сокрытия коррупционных схем своей семьи

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) обвинил президента Джо Байдена в том, что будучи еще вице-президентом (2009-2017) он лгал американскому народу, чтобы скрыть вовлеченность своей семьи, в том числе сына Хантера, в коррупционные схемы, в частности, с украинскими олигархами.

"Джо Байден лгал американскому народу, заявляя, что ничего не знает о деловых отношениях своего сына. Продолжают появляться доказательства того, что Джо Байден был очень вовлечен в коррупционные схемы своей семьи по торговле влиянием и, вероятно, получал от этого финансовую выгоду. Сюда входят и сделки с коррумпированным украинским олигархом", - говорится в распространенном в понедельник заявлении конгрессмена.

Комер указал, что такого рода "сделки" якобы принесли семье Байдена "миллионы долларов" и "подорвали американские интересы". Кроме того, конгрессмен утверждает, что американские СМИ и Минюст США "продолжают прикрывать Байденов". Он добавил, что комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США "продолжит следить за [появляющимися по этому делу] фактами, чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность, которых заслуживает американский народ".

Ранее в июле спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) заявил, что у республиканцев серьезные подозрения в числе прочего вызывает тот факт, что Минюст США допустил истечение срока давности по делу об уклонении от уплаты налогов Хантером Байденом со средств, полученных от украинской энергетической компании Burisma, а также пассивность по делу о получении сыном американского президента средств от китайской энергетической компании CEFC.

22 июня председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Джейсон Смит на основании стенограмм многочасовых бесед законодателей со старшим специальным агентом управления уголовных расследований Службы внутренних доходов Гэри Шейпли и другим сотрудником налогового ведомства сообщил, что американский Минюст до последнего отказывал в проведении расследования, пытаясь затянуть дело Хантера Байдена настолько, чтобы истек срок давности по преступлению.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признал себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов. Помимо этого, стороны достигли договоренности, касающейся обвинений в нарушении правил хранения огнестрельного оружия. Решения органов прокуратуры по делу Хантера Байдена, позволяющие ему избежать тюрьмы, вызвали бурю негодования у многих представителей оппозиции в лице Республиканской партии США. Как ожидается, перед судом Хантер Байден предстанет 26 июля.