Посла Венгрии вызвали в МИД Словакии из-за высказываний Орбана

В ведомстве назвали недопустимыми высказывания венгерского премьер-министра, касающиеся суверенитета и территориальной целостности Словакии

БРАТИСЛАВА, 24 июля. /ТАСС/. Посол Венгрии в Братиславе был вызван в понедельник в словацкое министерство иностранных и европейских дел в связи с высказываниями венгерского премьер-министра Виктора Орбана, касающимися суверенитета и территориальной целостности республики. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Словакии.

"Дипломатическое ведомство вызвало посла в связи с выступлением венгерского премьера Виктора Орбана 22 июля 2023 года, прозвучавшего в румынском городе Бэиле-Тушнад, - отмечается в сообщении. - В нем содержались вызывающие обеспокоенность недопустимые заявления, касающиеся Словакии".

МИД потребовал от посла объяснить высказывания Орбана. Ему было заявлено, что "подобные заявления абсолютно недопустимы для Словакии". Принявший посла генеральный директор департамента европейских дел Томаш Козак сказал, что республика "не будет терпеть постановку под сомнение [ее] территориальной целостности и суверенитета". Венгерскому дипломату было указано на недопустимость вмешательства во внутренние дела Словакии. При этом, как следует из сообщения, представитель МИД подчеркнул заинтересованность Братиславы в развитии "нормальных соседских отношений с Венгрией".

СМИ Словакии проинформировали, что Орбан, выступая на фестивале венгерского национального меньшинства в Румынии, подверг критике венгерскую общину в Словакии, которая в этой стране составляет около 10% населения и, как он утверждал, не может обеспечить себе представительство в словацком парламенте. Премьер высказался при этом о Словакии как об "отторженной части" Венгрии.

Венгерское королевство, или Великая Венгрия, составлявшая до конца 1918 года часть Австро-Венгерской империи, была упразднена по итогам Первой мировой войны. Населенная преимущественно славянами Словакия вошла в состав Чехословакии, а с 1993 года является суверенной республикой.