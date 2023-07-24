Темой учений ОДКБ в Белоруссии станет ликвидация последствий аварии на ядерном объекте

Речь идет о маневрах "Скала - 2023", которые пройдут в начале сентября в Минской области

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Ликвидация последствий аварии на ядерном объекте станет темой учений спасательных подразделений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Скала - 2023", которые пройдут в начале сентября в Минской области. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Вадим Синявский.

"Тема "Скалы" - это авария на ядерном объекте с задействованием и развертыванием сил ОДКБ и, конечно же, наши действия, МЧС Республики Беларусь. Это порядок управления этим процессом, защитные планы, внутренние и внешние, которые будут на практике отработаны в случае такой аварии. Это вопросы взаимодействия с органами исполнительной власти, с органами военного управления, ряд других задач", - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь-1".

Ранее Синявский сообщал, что активная фаза учений будет проведена на базе филиала Университета гражданской защиты МЧС в Минской области. Глава МЧС РФ Александр Куренков информировал о том, что от российского спасательного ведомства на учения планируется направить специалистов Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

В 2023 году комплекс учений с Коллективными силами ОДКБ пройдет в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2023". В его рамках на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября планируется проведение пяти совместных и специальных учений. На учении "Взаимодействие - 2023" отработают применение сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в восточноевропейском регионе ОДКБ. Части разведки задействуют в рамках учения "Поиск - 2023", в ходе учения "Эшелон - 2023" отработают действия сил и средств материально-технического обеспечения. На специальном учении "Барьер - 2023" будет создано совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Запланировано также специальное учение "Скала - 2023" с подразделениями МЧС. На завершающем этапе учения "Боевое братство - 2023" планируется проведение в Киргизии совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023".

Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.