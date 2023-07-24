24 июля, 19:32

Тысячи демонстрантов вышли протестовать в Тель-Авиве против судебной реформы

К месту событий стягиваются наряды конной полиции и водометы

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Десятки тысяч демонстрантов вышли в понедельник вечером на улицы Тель-Авива на стихийный митинг в знак протеста против судебной реформы, первую часть которой утвердил днем парламент страны. Протестующие скандируют антиправительственные лозунги и жгут пиротехнику, передает корреспондент ТАСС.

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Демонстрация проходит возле комплекса правительственных зданий на востоке города, где с начала года оппозиция еженедельно проводит свои митинги против судебной реформы. На проезжей части протестующие разожгли в нескольких местах костры и не собираются расходиться.

К месту событий прибывают наряды конной полиции и водометы.

Стихийные акции протеста проходят в понедельник вечером по всему Израилю после того, как днем парламент страны одобрил первую часть судебной реформы, вызвавшую несогласие оппозиции. В ряде районов страны протестующие выходят на автомобильные трассы, пытаясь перекрыть движение. 

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