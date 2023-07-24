Зеленский заявил, что надеется начать переговоры о членстве Украины в ЕС в 2023 году

Украинский президент считает, что его страна к этому готова

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Киев полностью готов к переговорам о вступлении в ЕС и рассчитывает начать их уже в текущем году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел несколько политических совещаний, в частности по Евросоюзу, нашей интеграции. В этом году мы должны выйти на начало переговоров относительно членства. Украина к этому полностью готова", - сказал глава государства в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"Мы выполняем то, что необходимо с нашей стороны, и делаем все возможное, чтобы и готовность ЕС была также полной именно в этом году", - добавил президент.

Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии (ЕК) о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.

На Украине заявили, что ожидали от ЕК более высоких оценок выполнения рекомендаций, особенно в части борьбы с коррупцией. При этом власти надеются до октября выполнить оставшиеся пять условий для начала переговоров.