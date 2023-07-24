24 июля, 19:46,
обновлено 24 июля, 20:08

В Тель-Авиве полиция водометами разгоняет протестующих против судебной реформы

Группа манифестантов вышла на шоссе, из-за чего было перекрыто движение транспорта

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Израильская полиция начала применять в понедельник вечером водометы для разгона толпы протестующих против судебной реформы, блокирующих движение по шоссе Аялон на востоке Тель-Авива, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Что известно о судебной реформе в Израиле

Группа манифестантов вышла на шоссе, размахивая израильскими флагами, из-за чего движение транспорта по нему было перекрыто. Недалеко от места событий проходит стихийный митинг против судебной реформы с участием десятков тысяч человек.

Позже сотни демонстрантов заблокировали шоссе Аялон.

Стихийные акции протеста проходят в понедельник вечером по всему Израилю после того, как днем парламент страны одобрил первую часть судебной реформы, вызвавшую несогласие оппозиции. В ряде районов страны протестующие выходят на автомобильные трассы, пытаясь перекрыть движение. 

Теги:
Израиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация