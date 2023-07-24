В Тель-Авиве полиция водометами разгоняет протестующих против судебной реформы

Группа манифестантов вышла на шоссе, из-за чего было перекрыто движение транспорта

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Израильская полиция начала применять в понедельник вечером водометы для разгона толпы протестующих против судебной реформы, блокирующих движение по шоссе Аялон на востоке Тель-Авива, передает корреспондент ТАСС.

Группа манифестантов вышла на шоссе, размахивая израильскими флагами, из-за чего движение транспорта по нему было перекрыто. Недалеко от места событий проходит стихийный митинг против судебной реформы с участием десятков тысяч человек.

Позже сотни демонстрантов заблокировали шоссе Аялон.

Стихийные акции протеста проходят в понедельник вечером по всему Израилю после того, как днем парламент страны одобрил первую часть судебной реформы, вызвавшую несогласие оппозиции. В ряде районов страны протестующие выходят на автомобильные трассы, пытаясь перекрыть движение.