Посла Венгрии вызвали в МИД Румынии в связи с выступлением Орбана

Во время выступления в Бэиле-Тушнад венгерский премьер сообщил, что получил от румынского руководства уведомление о том, что ему следует, а о чем не стоит в нем говорить

БУХАРЕСТ, 24 июля. /ТАСС/. Посол Венгрии в Румынии был вызван в понедельник в МИД страны в связи с выступлением венгерского премьер-министра Виктора Орбана в субботу 22 июля в ходе летнего лагеря в румынском городе Бэиле-Тушнад. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

"Румынская сторона отметила, что в рамках постоянного дипломатического диалога с венгерской стороной она неоднократно призывала к сдержанности в заявлениях и публичных выступлениях венгерских официальных лиц, находящихся с частными визитами в Румынии, в том числе в связи с летним лагерем в городе Бэиле-Тушнад в этом году, - указывается в сообщении. - В этом контексте было выражено недоумение упоминанием в публичном выступлении венгерского премьер-министра аспектов, переданных устно, по дипломатическим каналам, постоянно предпочитаемым румынской стороной".

Румынский МИД уточнил также, что "неадекватные публичные заявления, сделанные по этому случаю [венгерским премьером], не соответствуют цели развития прагматичных, конструктивных отношений добрососедства и сотрудничества между двумя государствами, которую преследует румынская сторона".

В ходе субботнего выступления в Бэиле-Тушнад Орбан сообщил, что получил от румынских властей уведомление о том, что ему следует, а о чем не стоит в нем говорить. Он заверил, что когда его румынский коллега приедет в Венгрию, то ему не будут давать подобные рекомендации. В то же время венгерский премьер Орбан допустил высказывания, которые, по мнению венгерских СМИ, наверняка станут предметом обсуждения между дипломатическими ведомствами двух стран.