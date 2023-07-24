24 июля, 20:04
Военная операция на Украине

Министр обороны Украины признал, что контрнаступление Киева отстает от графика

Алексей Резников обосновал это нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Запланированное Киевом контрнаступление отстает от намеченного графика. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

В интервью CNN глава Минобороны признал, что контрнаступление идет медленнее, чем предполагалось. Однако он уверяет, что "не переживает" на этот счет. Среди причин медленных темпов министр назвал нехватку боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

По его словам, представление о том, что любое контрнаступление должно быть быстрым, ошибочно. Резников добавил, что боевые действия - это "не компьютерная игра".

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее украинские военнослужащие рассказали газете Kyiv Post, что несут большие потери, из-за безуспешных попыток контрнаступления их боевой дух падает.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

В воскресенье Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация