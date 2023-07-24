24 июля, 20:37
Военная операция на Украине

В США заявили, что не поддерживают атаки ВСУ беспилотниками "внутри России"

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку Украине

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не поддерживает нанесение ударов украинскими военными по территории России, но продолжит оказывать Киеву поддержку. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя попытку украинской стороны атаковать объекты в Москве с помощью беспилотников.

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"Что касается атаки беспилотников в Москве, мы ясно заявляли, что в целом не поддерживаем атаки внутри России", - утверждала она, отвечая на вопрос журналиста. Жан-Пьер также отметила, что США не признают Крым частью России.

"Мы продолжим предоставлять военную помощь Украине, как мы и делаем более 15 месяцев <...>", - заверила она. "Таковы наши обязательства перед Украиной", - добавила Жан-Пьер. "Вы и далее будете видеть то же самое со стороны президента [США Джо Байдена]. И не только со стороны президента, но и со стороны союзников по НАТО", - сказала представитель Белого дома. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на УкраинеЖан-Пьер, Карин
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