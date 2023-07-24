Пекин заявил, что Китай выступает против превращения интернета в поле битвы

Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И отметил, что киберпространство должно быть открытым и справедливым

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Китай выступает против создания цифрового железного занавеса и превращения интернета в поле битвы. Об этом заявил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И.

"Основной концепцией интернета является открытость. Сеть не является новым полем битвы за цифровой железный занавес", - сказал Ван И в Йоханнесбурге на встрече высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности. Его слова приводит телеканал CGTN.

По данным канала, Ван И, являющийся куратором внешней политики КНР, дал понять, что Китай "выступает против любого вида технологической или цифровой гегемонии".

Ван И также призвал к расширению общения и более четкому направлению сотрудничества между странами БРИКС в этом направлении. Он сказал, что киберпространство должно быть справедливым, открытым, безопасным и динамичным.

"Безопасность киберпространства высоко ценится в Китае", - подчеркнул Ван И, добавив, что КНР готова улучшать связи и сотрудничество со всеми развивающимися странами и формирующимися рынками, а также продвигать глобальное управление интернетом.