Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении обсудят на встрече деэскалацию в Нагорном Карабахе

Особое внимание министры планируют уделить подготовке мирного соглашения между Баку и Ереваном

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян обсудят во вторник в Москве пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха и подготовку мирного договора между Баку и Ереваном. Помимо переговоров в трехстороннем формате, Лавров проведет также отдельные встречи с Байрамовым и Мирзояном.

Как отметили в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств трех стран уделят особое внимание подготовке мирного соглашения между Баку и Ереваном, а также поиску развязок по нескольким оставшимся вопросам. Министры также планируют обсудить разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, контакты по линии общественности и экспертов, а также запуск диалога парламентариев, указали в российском министерстве в преддверии встречи.

Кроме того, в двусторонних контактах Лавров обсудит с коллегами актуальные вопросы российско-азербайджанских и российско-армянских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Главы МИД ранее встречались в Москве в мае. По итогам встречи Лавров заявил, что Азербайджану и Армении на переговорах удалось приблизиться к общему видению по теме мирного договора. За этим последовала встреча лидеров двух стран Ильхама Алиева и Никола Пашиняна при посредничестве президента РФ Владимира Путина.