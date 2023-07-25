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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении обсудят на встрече деэскалацию в Нагорном Карабахе

Особое внимание министры планируют уделить подготовке мирного соглашения между Баку и Ереваном

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян обсудят во вторник в Москве пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха и подготовку мирного договора между Баку и Ереваном. Помимо переговоров в трехстороннем формате, Лавров проведет также отдельные встречи с Байрамовым и Мирзояном.

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Как отметили в МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств трех стран уделят особое внимание подготовке мирного соглашения между Баку и Ереваном, а также поиску развязок по нескольким оставшимся вопросам. Министры также планируют обсудить разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, контакты по линии общественности и экспертов, а также запуск диалога парламентариев, указали в российском министерстве в преддверии встречи.

Кроме того, в двусторонних контактах Лавров обсудит с коллегами актуальные вопросы российско-азербайджанских и российско-армянских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Главы МИД ранее встречались в Москве в мае. По итогам встречи Лавров заявил, что Азербайджану и Армении на переговорах удалось приблизиться к общему видению по теме мирного договора. За этим последовала встреча лидеров двух стран Ильхама Алиева и Никола Пашиняна при посредничестве президента РФ Владимира Путина. 

Теги:
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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