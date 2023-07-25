В Белом доме прокомментировали планы нескольких стран вступить в БРИКС

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Соединенные Штаты будут показывать преимущества своей политической и экономической модели

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Вашингтон не стремится ограничить сотрудничество между странами в свете желания нескольких государств присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), однако США будут пытаться демонстрировать преимущество своей политической и экономической модели. Такую позицию изложила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, говоря о планах Алжира и Египта вступить в БРИКС.

"Мы во взаимодействии придерживаемся позитивной повестки, уделяем ключевое внимание демонстрации преимуществ нашей государственной и экономической модели. США не просят от партнеров выбирать между Соединенными Штатами и другими странами", - подчеркнула она, отвечая на вопрос журналиста.

"Мы неоднократно подчеркивали, что США не хотят ограничивать партнерство стран друг с другом, но мы хотим, чтобы у государств был выбор в том, как работать на благо своих граждан", - добавила Жан-Пьер. Она также отметила, что страны "должны сами говорить о своих дипломатических контактах".

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Официальную заявку на членство в БРИКС также направили Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. О заинтересованности в присоединении к группе уже заявляли Аргентина, Иран, а также Индонезия, Саудовская Аравия, Турция.