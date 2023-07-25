Нетаньяху: правительство Израиля выполняет волю избирателей, проводя судебную реформу

Премьер-министр страны выразил надежду на то, что правящей коалиции удастся достичь компромисса с оппозицией по этому вопросу

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Правящая в Израиле коалиция, проводя вызвавшую протесты оппозиции судебную реформу, выполняет волю избирателей. Реализация этого проекта, вопреки утверждениям противников, не является концом демократии. Об этом заявил в понедельник вечером в телеобращении к согражданам премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня мы совершили необходимый демократический шаг, он направлен на восстановление равновесия между ветвями власти, которое у нас было на протяжении 50 лет. Мы утвердили поправку о принципе разумности, чтобы избранное правительство могло проводить политику в соответствии с волей большинства граждан государства", - заявил глава правительства.

"Никоим образом исполнение воли избирателя не является концом демократии, - продолжил он. - Это суть демократии. Ввиду важности проблемы коалиция до последнего работала над достижением консенсуса с оппозицией. Этого добиться не удалось".

Премьер также отметил, что его правительство все еще рассчитывает добиться компромисса с политическими оппонентами по основным спорным вопросам. Он подчеркнул, что коалиция открыта к диалогу с оппозицией и надеется прийти к соглашению до ноября.

Кнессет (парламент) одобрил в понедельник в окончательном чтении закон о так называемом принципе разумности, являющийся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы. В соответствии с этим законом будут ограничены полномочия Верховного суда Израиля. До сих пор высшая судебная инстанция имела право блокировать любое решение правительства, которое было бы сочтено юридически необоснованным, реформа ограничит эти полномочия судебной власти.

Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с Нетаньяху настаивает, что реформа сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом, несмотря на посреднические усилия президента страны Ицхака Герцога.