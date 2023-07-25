В Тель-Авиве протестующих на шоссе против судебной реформы разгоняет конная полиция

Как сообщает газета The Times of Israel, манифестанты на протяжении нескольких часов блокируют движение по трассе Аялон и пытаются оказывать сопротивление силовикам

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Отряды конной полиции начали в ночь на вторник вытеснять участников стихийной акции протеста с шоссе Аялон на востоке города, сообщает газета The Times of Israel.

Как отмечает издание, митингующие, уже несколько часов блокирующие движение по этой крупной трассе на востоке города, отказываются подчиняться правоохранителям и не расходятся с проезжей части, пытаясь оказать сопротивление.

Ранее группу манифестантов на этой трассе полиция пыталась разогнать при помощи водометов.

Стихийные акции протеста начались в понедельник вечером по всему Израилю после того, как днем парламент страны одобрил первую часть судебной реформы, вызвавшую несогласие оппозиции. В некоторых районах страны протестующие выходят на автомобильные трассы, пытаясь перекрыть движение.