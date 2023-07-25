24 июля, 22:24

В Израиле 24 июля задержали 40 человек на протестах против судебной реформы

AP Photo/ Ariel Schalit, архив
© AP Photo/ Ariel Schalit, архив

Как сообщает радиостанция Kan, 15 из них были задержаны в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Израильские полицейские задержали в общей сложности 40 человек за время стихийных акций протеста, начавшихся в стране в понедельник после одобрения парламентом первой части судебной реформы, вызвавшей острое неприятие оппозиции. Об этом сообщила радиостанция Kan.

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По ее информации, 15 человек от общего числа были задержаны в Тель-Авиве, где в эти часы продолжается массовая демонстрация.

Стихийные акции протеста начались в понедельник вечером по всему Израилю после того, как днем парламент страны одобрил первую часть судебной реформы, вызвавшую несогласие оппозиции. В некоторых районах страны протестующие выходят на автомобильные трассы, пытаясь перекрыть движение. Местами стражи порядка применяют для разгона толпы спецсредства, включая водометы. 

Теги:
Израиль
© Информационное агентство ТАСС
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