В Израиле 24 июля задержали 40 человек на протестах против судебной реформы

Как сообщает радиостанция Kan, 15 из них были задержаны в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Израильские полицейские задержали в общей сложности 40 человек за время стихийных акций протеста, начавшихся в стране в понедельник после одобрения парламентом первой части судебной реформы, вызвавшей острое неприятие оппозиции. Об этом сообщила радиостанция Kan.

По ее информации, 15 человек от общего числа были задержаны в Тель-Авиве, где в эти часы продолжается массовая демонстрация.

Стихийные акции протеста начались в понедельник вечером по всему Израилю после того, как днем парламент страны одобрил первую часть судебной реформы, вызвавшую несогласие оппозиции. В некоторых районах страны протестующие выходят на автомобильные трассы, пытаясь перекрыть движение. Местами стражи порядка применяют для разгона толпы спецсредства, включая водометы.