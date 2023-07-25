Спецпосланник президента США по климату посетит Индию 25-29 июля

Джон Керри встретится с индийскими должностными лицами и коллегами из стран Группы двадцати

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Спецпосланник американского президента по вопросам климата, экс-госсекретарь США Джон Керри посетит Индию 25-29 июля. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник Госдепартаментом.

Как следует из документа, "Керри совершит поездку в Нью-Дели и Ченнаи (Индия) 25-29 июля для содействия достижению общих целей в сфере климата и чистой энергетики, включая совместные усилия по созданию платформы для инвестиций в возобновляемые источники энергии и методы ее хранения, поддержку использования автобусов с нулевым уровнем выбросов и диверсификацию цепочек поставок" в области чистой энергетики.

В Нью-Дели Керри встретится с индийскими должностными лицами, а в Ченнаи - с коллегами из стран Группы двадцати.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм посетила Индию 17-22 июля. Она также провела консультации с руководством республики о двустороннем сотрудничестве в сфере развития чистой энергетики.

Керри совершил рабочую поездку в Китай 16-19 июля. По ее итогам он заявил, что Вашингтону и Пекину потребуется больше времени для достижения каких-либо конкретных договоренностей в сфере климата.