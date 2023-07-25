Нетаньяху заявил, что переговоры с оппозицией велись даже в момент голосования по реформе

Премьер-министр Израиля добавил, что правящая коалиция надеется достичь договоренностей с противниками судебной реформы в ближайшем будущем

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его коалиция до последнего момента пыталась достичь компромисса с оппозицией по спорным вопросам судебной реформы, первая часть которой была утверждена в Кнессете (парламенте) в понедельник. Как сообщил премьер в телеобращении к согражданам, переговоры продолжались, даже когда в парламенте уже началось решающее голосование.

Говоря о готовности правящей коалиции к диалогу с оппозицией, Нетаньяху напомнил, что весной на фоне массовых протестов правительство решило на три месяца приостановить продвижение реформы, а также согласилось внести существенные поправки в ее изначальный проект.

"Говорю с сожалением: ни одно из наших предложений по достижению компромисса не было принято, ни единое. Даже сегодня [в понедельник] на пленарном заседании, когда голосование уже началось, до самого последнего момента мы пытались достичь соглашения, но другая сторона постоянно отказывалась", - заявил он.

Вместе с тем премьер отметил, что коалиция не оставляет надежд на достижение компромисса по судебной реформе в ближайшем будущем. "Мы не отказываемся от шанса добиться широкого соглашения, и я говорю вам, что это возможно", - заверил он.

Нетаньяху также напомнил, что лидеры израильской оппозиции, ныне резко осуждающие проект судебной реформы, предложенный правительством, в недавнем прошлом сами поддерживали идею подобных преобразований судебной системы страны.

"Напомню вам, что до недавнего времени ведущие представители оппозиции поддерживали изменение стандарта разумности. Иные даже соглашались отменить его", - заявил он, говоря об утвержденной первой части судебной реформы, которая вызвала ожесточенные протесты оппозиции.

О вовлечении армии в споры вокруг реформы

Протестное движение в последние недели затронуло и армейские ряды: многие резервисты, выражая несогласие с предложенным правительством планом реформы, начали заявлять об отказе от воинской службы. В связи с этим премьер-министр в своем обращении также призвал не вовлекать армию Израиля в споры вокруг судебной реформы.

"Нам всем нужно договориться <...>: Армия обороны Израиля должна оставаться за рамками любых политических споров. Мы все знаем, что Армия обороны Израиля опирается на преданных своему делу резервистов, которые любят эту страну. Призывы к отказу от несения службы наносят ущерб безопасности каждого гражданина. Ни одно правительство не может капитулировать перед диктатом отказничества, и мы не поддадимся такому диктату", - заявил премьер-министр.

"Я призываю вас, братья и сестры - резервисты, оставьте службу в Армии обороны Израиля за рамками политических споров. У нас одно государство, один дом, один народ. Накануне Девятого ава (национальный день траура еврейского народа, в этом году приходится на 26-27 июля - прим. ТАСС) давайте оберегать их вместе", - добавил Нетаньяху.