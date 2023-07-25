Один из лидеров оппозиции считает, что судебную реформу в Израиле рано или поздно отменят

Бени Ганц также выразил надежду на то, что массовые протесты в стране принесут результат

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Реформа судебной системы Израиля, которую проводит правящая коалиция, является серьезной ошибкой и в конечном счете будет отменена. Такое мнение выразил в понедельник один из лидеров парламентской оппозиции, глава блока "Государственный лагерь" Бени Ганц.

"Те, кто думает, что сегодня они победили, скоро поймут, что это [одобрение первой части реформы в парламенте] было серьезной ошибкой для всех нас", - заявил политик, высказывания которого приводит газета The Times of Israel.

Он при этом выразил надежду, что продолжающиеся в стране массовые протесты против реформы в итоге принесут результат. "Мы, может быть, проиграли битву, но мы выиграем войну. Все, что было утверждено здесь [в парламенте], будет рано или поздно отменено и вычеркнуто из свода законов", - уверен Ганц.