СМИ: в Тель-Авиве на акции протеста пострадали 10 полицейских

Задержали 18 участников демонстрации, сообщает портал Ynet

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. В общей сложности 10 сотрудников израильской полиции пострадали во время столкновений с участниками стихийной акции протеста против судебной реформы, состоявшейся в понедельник вечером в Тель-Авиве, сообщил портал Ynet.

По его информации, пострадавшим полицейским оказана медицинская помощь. Одновременно полиция сообщила о задержании 18 участников демонстрации, их подозревают в нападении на полицейских, поджоге и нарушении общественного порядка, пишет портал.

Стихийные акции протеста начались в понедельник вечером по всему Израилю после того, как днем парламент страны одобрил первую часть судебной реформы, вызвавшую несогласие оппозиции. В некоторых районах страны протестующие выходили на автомобильные трассы, пытаясь перекрыть движение. Местами стражи порядка применяли для разгона толпы спецсредства, включая водометы.