Полиция разогнала всех протестующих против судебной реформы в Тель-Авиве

Завершить стихийную акцию протеста удалось в первые часы вторника, отметил портал Ynet

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июля. /ТАСС/. Стихийная акция протеста против судебной реформы в Израиле, проходившая в понедельник вечером в Тель-Авиве, завершена, сообщил портал Ynet.

Акция проходила в районе комплекса правительственных зданий на востоке города, где с начала года оппозиция еженедельно проводит свои многотысячные митинги против судебной реформы. Участники демонстрации жгли костры, пытались блокировать проезжую часть оживленного шоссе Аялон и нарушали общественный порядок. Полиция долго вытесняла протестующих с улиц, применяя в том числе водометы.

В первые часы вторника правоохранители полностью разогнали демонстрантов в районе проведения акции, сообщает Ynet.

Стихийные акции протеста начались в понедельник вечером по всему Израилю после того, как днем парламент страны одобрил первую часть судебной реформы, вызвавшую несогласие оппозиции. В некоторых районах страны протестующие выходили на автомобильные трассы, пытаясь перекрыть движение. Местами полиция применяла для разгона толпы спецсредства.