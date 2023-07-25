Япония не зафиксировала ущерба от нового ракетного запуска КНДР

Однако премьер-министр Фумио Кисида отметил, что действия Пхеньяна представляют угрозу для всего региона

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Япония не зафиксировала какого-либо ущерба от очередного ракетного запуска КНДР. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Фумио Кисида.

"Какого-либо ущерба на данный момент зафиксировано не было", - отметил он. Глава правительства подчеркнул, что продолжающиеся ракетные пуски Пхеньяна несут угрозу не только Японии, но и всему региону в целом.

Кисида заявил, что ракетные пуски КНДР являются прямым нарушением действующих резолюций Совбеза ООН. По его словам, Пхеньяну по дипломатическим каналам был выражен решительный протест. Премьер-министр также подчеркнул, что Япония продолжит тесное сотрудничество с США и Южной Кореей по всем вопросам, связанным с КНДР.

Власти КНДР в понедельник осуществили запуск двух баллистических ракет. По данным японского оборонного ведомства, ракеты пролетели от 350 до 400 км, упав в Японском море за пределами исключительной экономической зоны страны. Нынешний ракетный запуск КНДР стал 14-м с начала 2023 года.