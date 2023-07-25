Китай поддерживает усилия Ирана по защите суверенитета и нацбезопасности

Глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ван И отметил также готовность Пекина "помогать иранской стороне улучшать жизнь народа и продвигать социально-экономическое развитие"

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Власти КНР выступают в поддержку усилий иранского правительства, нацеленных на защиту суверенитета и национальной безопасности. Об этом заявил глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И.

"Китай продолжит оказывать поддержку Ирану в защите его государственного суверенитета и национального достоинства. <...> Мы поддерживаем усилия иранской стороны по защите национальной безопасности", - приводит во вторник МИД КНР слова китайского дипломата, встретившегося с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадияном в Йоханнесбурге.

Как уточнил Ван И, Китай выступает против внешнего вмешательства во внутреннюю политику Ирана и готов усилить взаимодействие для реализации задач, обозначенных в повестке, касающейся продвижения всеобъемлющего сотрудничества между двумя странами. Он предложил активизировать взаимодействие по проектам инициативы "Один пояс - один путь", заявив о готовности Пекина "помогать иранской стороне улучшать жизнь народа и продвигать социально-экономическое развитие".

Ван И отметил, что КНР и Иран вместе содействуют международному сотрудничеству в многосторонних форматах, соблюдая основополагающие принципы дипломатии. "Пекин и Тегеран защищают совместные интересы развивающихся государств, мир и стабильность в регионе", - подчеркнул он.

"Китай готов усилить координацию с Ираном для реализации на практике консенсуса, достигнутого между лидерами двух стран, продвигать долгосрочное и стабильное развитие китайско-иранских отношений", - заявил Ван И.