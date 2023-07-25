25 июля, 01:43
Военная операция на Украине

AP: США отправят Украине в новом пакете военной помощи 32 БТР Stryker

EPA-EFE/ VALDA KALNINA
© EPA-EFE/ VALDA KALNINA

Вашингтон также передаст Киеву снаряды для гаубиц, ракеты Hydra-70, разведывательные дроны Hornet, сообщает агентство Associated Press

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Новый пакет военной помощи США Украине на $400 млн предусматривает передачу 32 бронетранспортеров Stryker. Об этом сообщило в понедельник агентство  Associated Press со ссылкой на источники.

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По его сведениям, Вашингтон также направит Киеву снаряды для гаубиц, ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и комплексов ПВО Patriot. Кроме того, Соединенные Штаты отправят на Украину порядка 28 млн патронов.

Ранее агентство Reuters сообщало, что о выделении нового пакета военной помощи на $400 млн власти США могут объявить 25 июля. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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