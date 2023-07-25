25 июля, 03:12

Глава МИД Японии посетит Индию и страны Африки

Ёсимаса Хаяси отметил, что партнерство его государства с Южной Азией является важным для реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ближайшее время посетит с официальным визитом государства Южной Азии и Африки. Об этом он сообщил журналистам во вторник в ходе пресс-конференции.

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"С 27 июля по 4 августа я совершу визиты в Индию, Шри-Ланку, на Мальдивы, в ЮАР, Уганду и Эфиопию", - сказал министр, добавив, что поездка в Уганду станет первым официальным визитом главы МИД Японии в эту страну. По словам Хаяси, отношения между Японией и странами Южной Азии традиционно были дружественными, а сейчас это партнерство является важным с точки зрения реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Важность же Африканского региона повышается с каждым днем на фоне ожидаемого резкого роста населения в странах Африки, подчеркнул глава японского внешнеполитического ведомства.

Отвечая на вопросы журналистов, глава МИД Японии заявил, что намерен донести до африканских партнеров позицию своей страны по ситуации на Украине, в частности, по зерновой сделке и вопросам санкций в отношении РФ. Хаяси в очередной раз выразил сожаление в связи с прекращением действия зерновой сделки, подчеркнув важность возвращения к участию в ней России. "Что касается санкций в отношении РФ со стороны Группы семи, включая Японию, с гуманитарной точки зрения они не распространяются на продукты питания, удобрения и предметы домашнего обихода. Я планирую подробно это объяснить [африканским коллегам]", - добавил он. 

Теги:
ЭфиопияЮАРЯпонияУкраинаУгандаИндияШри-ЛанкаРоссияМальдивы
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