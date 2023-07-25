25 июля, 03:30
Ракетные запуски в КНДР

Дипломаты США, Южной Кореи и Японии обсудили новые ракетные запуски КНДР

EPA/ KCNA
© EPA/ KCNA

Стороны сошлись во мнении, что действия Пхеньяна несут угрозу и являются серьезным вызовом для международного сообщества

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Высокопоставленные дипломаты Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии во вторник обсудили очередные ракетные запуски КНДР. Об этом объявил японский МИД.

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Как говорится в распространенном сообщении, в телефонных переговорах приняли участие глава департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон.

Стороны сошлись во мнении, что продолжающиеся ракетные запуски Пхеньяна "несут серьезную и сиюминутную угрозу региональной безопасности, являются серьезным вызовом для международного сообщества". Дипломаты подтвердили готовность укреплять тесное сотрудничество в трехстороннем формате.

Власти КНДР в понедельник осуществили запуск двух баллистических ракет. По данным японского военного ведомства, ракеты пролетели от 350 до 400 км, упав в Японском море за пределами исключительной экономической зоны страны. Нынешний ракетный запуск КНДР стал 14-м с начала 2023 года. 

Теги:
ЯпонияСШАКНДРРакетные запуски в КНДРРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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