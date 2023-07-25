Служба госохраны Казахстана не будет обеспечивать безопасность Назарбаева

Соответствующий документ вводится в действие с 4 августа

АЛМА-АТА, 25 июля. /ТАСС/. Функция обеспечения безопасности первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева исключена из обязанностей Службы государственной охраны (СГО) республики. Соответствующий указ главы республики Касым-Жомарта Токаева, утверждающий новую редакцию СГО, опубликован на портале правовой информации Казахстана. Отмечается, что документ вводится в действие с 4 августа.

В прежней редакции положения говорилось, что СГО осуществляет "охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, первого президента Республики Казахстан - елбасы (лидера нации - прим. ТАСС), других охраняемых лиц, объектов".

В отредактированной версии формулировка о первом президенте исключена. Обоснованием этого стала отмена ранее действовавшего конституционного закона "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы", который регламентировал статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи.

31 мая депутат Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Снежанна Имашева сообщила, что законодатели рассматривают поправки, которые предполагают исключение из Уголовного кодекса статьи об ответственности за оскорбление первого президента республики Назарбаева, поскольку по итогам конституционного референдума в июне 2022 года из основного закона было исключено положение о елбасы.

СГО - специальный государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Казахстана, который занимается обеспечением безопасности первых лиц страны и важных объектов.