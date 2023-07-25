25 июля, 05:56
Военная операция на Украине

Министр обороны Украины угрожает продолжить атаки на Крымский мост

Thomas Niedermueller/ Getty Images
Министр обороны Украины Алексей Резников
© Thomas Niedermueller/ Getty Images

По словам Алексея Резникова, "это нормальная тактика разрушать логистические линии твоего противника, чтобы лишить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту, несмотря на то, что его не используют для снабжения российских сил.

Читайте также
Что известно об атаке на Крымский мост

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, в результате чего погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Президент России Владимир Путин возложил на Киев ответственность за эту атаку. Он подчеркнул, что речь идет о бессмысленном с военной точки зрения преступлении, "поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок".

"Это нормальная тактика разрушать логистические линии твоего противника, чтобы лишить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Именно поэтому мы будем использовать эту тактику", - ответил Резников в эфире CNN на вопрос о планах полностью вывести из строя Крымский мост.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на форуме по безопасности Аспенского института назвал Крымский мост целью, "которая должна быть нейтрализована". 

Теги:
УкраинаРоссияКрымВоенная операция на УкраинеРезников, Алексей Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация