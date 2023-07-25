В Житомирской области поврежден объект инфраструктуры

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что информация о масштабах повреждений уточняется

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Объект инфраструктуры получил повреждения в Житомирской области в центре Украины. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"По предварительной информации, <...> поврежден инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают", - написал он в Telegram-канале. Бунечко добавил, что информация о масштабах повреждений уточняется.

При этом он не стал уточнять, о каком именно объекте инфраструктуры идет речь.

Ранее во вторник издание "Зеркало недели" сообщило о том, что в Житомирской области были слышны взрывы во время действия в регионе воздушной тревоги.