Конституционный суд в Южной Корее отклонил импичмент главе МВД

Как сообщило агентство Yonhap, решение было единогласным

СЕУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Конституционный суд Южной Кореи во вторник отклонил импичмент, который южнокорейский парламент ранее в этом году вынес министру внутренних дел и безопасности Ли Сан Мину из-за недостаточно эффективных, по мнению парламентариев, действий властей во время давки в Сеуле в прошлом году, унесшей жизни почти 160 человек. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Подчеркивается, что решение конституционного суда, последовавшее спустя 167 день после вынесения импичмента нацсобранием, было единогласным. На принятие решения у суда было 180 дней. Вместе с решением суда Ли Сан Мин был также автоматически восстановлен в должности, от которой он был временно отстранен в день вынесения ему импичмента 8 февраля.