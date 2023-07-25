В ЕК заявили, что захороненные на Балтике боеприпасы препятствуют строительству ветряков

Еврокомиссар по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс заявил о планах проведения в сентябре встречи министров стран Балтии для создания "общей карты Балтийского моря"

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Захороненные в Балтийском море боеприпасы времен Первой и Второй мировых войн препятствуют строительству морских ветроэлектростанций (ВЭС) в регионе. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс в интервью британской газете Financial Times, опубликованном во вторник.

По его словам, около 300 тыс. тонн неразорвавшихся боеприпасов времен Первой и Второй мировых войн на дне Балтийского моря угрожают в том числе "экономической деятельности [прибрежных стран], такой как [развитие инфраструктуры] возобновляемых источников энергии". В данном контексте он также заявил о планах проведения в сентябре этого года встречи министров стран Балтии для создания "общей карты Балтийского моря", где будет отражена вся доступная государствам, имеющим к нему выход, информация об известных захоронениях снарядов. Кроме того, министры могли бы обсудить, какие из выловленных боеприпасов можно было бы "безопасно восстановить и утилизировать". По мнению политика, эти усилия "могут послужить образцом для будущих [мероприятий по] очистке Черного моря" после завершения украинского конфликта.

Такую оценку угроз строительству ветряных электростанций на Балтике разделяют не все, пишет газета. Как заявил изданию глава ассоциации производителей ветряной энергии WindEurope Джайлс Диксон, неразорвавшиеся мины - это "не самая большая проблема, с которой сталкиваются при развитии морской ветроэнергетики", поскольку строительные компании перед началом работ по возведению ВЭС проводят разведку и расчистку соответствующих участков морского дна. Европейская промышленность же больше обеспокоена "задержками с выдачей разрешений" на строительство и "ростом конкуренции со стороны китайских компаний".

Подводные захоронения считались самым быстрым и безопасным способом утилизации оружия после мировых войн. Однако многие боеприпасы были утилизированы в Балтийском море бессистемно, что привело к их миграции далеко от места первоначального сброса, отмечает газета. Генеральный директорат ЕС по морским делам и рыболовству в прошлом году назвал ситуацию "настоящей экологической бомбой замедленного действия".