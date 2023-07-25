Трамп назвал Байдена "самым коррумпированным" президентом в истории США

Бывший американский лидер призвал законодателей страны действовать

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу государства Джо Байдена "самым коррумпированным" президентом Соединенных Штатов и призвал законодателей страны действовать. Свою точку зрения политик изложил в понедельник.

"Джо Байден - самый коррумпированный президент в истории Соединенных Штатов, неопровержимые доказательства тому каждый день предъявляются в Палате представителей", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Экс-президент также задался вопросом, почему республиканцы в Сенате Конгресса США "до сих пор не выступили и не осудили жуликоватого Джо Байдена и радикально левых демократов, фашистов и марксистов за их преступные действия против страны [США]", а поступки некоторых из них - и против него самого. "Как долго Америке придется ждать, пока Сенат начнет действовать?" - отметил политик.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) ранее заявил, что законодатели намерены провести расследование для вынесения импичмента Байдену из-за вовлеченности его семьи в коррупционные схемы за рубежом.

Обвинения республиканцев

В мае республиканцы из комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заявили о получении ими доказательств того, что члены семьи Байдена и связанные с ними лица ранее якобы получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний.

По словам председателя комитета Джеймса Комера, речь идет о "сложной и подозрительной сети из более чем 20 компаний", которые Байдены и связанные с ними лица якобы использовали для собственного обогащения. Большинство этих фирм были компаниями с ограниченной ответственностью, созданными в то время, когда Байден был вице-президентом. По словам Комера, банковская отчетность свидетельствует о том, что семья Байдена, связанные с ней лица и их фирмы получили более $10 млн от иностранцев и их компаний.