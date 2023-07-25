Суд по делу арестованного в Австралии бывшего летчика из США продолжится 24 ноября

Ожидается, что к этому моменту должно завершиться расследование обстоятельств задержания Дэниела Эдмунда Даггана сотрудниками Австралийской службы безопасности и разведки

СИДНЕЙ, 25 июля. /ТАСС/. Австралийский суд во вторник отложил до 24 ноября слушания по делу бывшего военного летчика Дэниела Эдмунда Даггана, оспаривающего решение о своей экстрадиции из Австралии в США, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В ходе слушаний в окружном суде Сиднея судья Дэниел Рейсс постановил, что "следующие слушания по делу бывшего пилота состоятся 24 ноября 2023 года". Как ожидается, к этому моменту должно завершиться расследование обстоятельств задержания Даггана сотрудниками Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO), начатое генеральным инспектором ведомства в марте по просьбе стороны защиты. Судья отметил, что "некоторые основания для экстрадиции уже были разрушены", однако впереди у стороны защиты много работы по изучению и анализу новых данных.

Адвокаты бывшего летчика надеются, что результаты расследования генерального инспектора ASIO станут основой для новой стратегии защиты, которая позволит подать ходатайство об освобождении под залог, а затем помогут Даггану избежать экстрадиции в США, где мужчине, в случае признания его виновным, грозит тюремное заключение на срок 60 лет.

Дагган был арестован полицией Австралии без объявления оснований 26 октября и с тех пор содержится под стражей в тюрьме строгого режима. По данным местных СМИ, его арест связан с обеспокоенностью властей США и Великобритании из-за того, что правительство Китая нанимает отставных и действующих летчиков западных ВВС для подготовки собственных военных кадров. Слушания по делу пилота, экстрадиции которого Минюст США потребовал в декабре 2022 года, неоднократно переносились из-за требований его адвокатов провести "оценку правомерности действий сотрудников ASIO, обманом заманивших летчика в Австралию, где он был арестован по просьбе американских властей".