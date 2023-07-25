При израильском обстреле на Западном берегу погибли трое палестинцев

Официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что их убийство "является военным преступлением"

КАИР, 25 июля. /ТАСС/. Трое палестинцев погибли во вторник в результате израильского обстрела в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил Минздрав Палестины в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным информационного агентства WAFA, солдаты армии Израиля открыли огонь по автомобилю, на котором передвигались палестинцы. Сообщается, что силовики на несколько часов перекрыли район инцидента и не позволили машинам скорой помощи добраться до него.

Официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна заявил, что убийство трех молодых людей в Наблусе "является военным преступлением". "Бессилие международного сообщества и молчание американской администрации побуждает оккупационный режим продолжать свои преступления против палестинского народа", - подчеркнул Абу Рудейна. Он призвал Вашингтон "немедленно вмешаться, чтобы остановить агрессию, целью которой является втянуть регион в поле насилия, напряженности и нестабильности".