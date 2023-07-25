Венгрия выступила за допуск всех спортсменов на Олимпиады без всякой политики

Глава МИД страны Петер Сийярто отметил, что "полностью инклюзивная Олимпиада могла бы стать большим подспорьем в мирном разрешении военных конфликтов", в том числе на Украине

БУДАПЕШТ, 25 июля. /ТАСС/. Венгрия выступает за участие всех спортсменов в Олимпийских играх, которые должны быть полностью инклюзивными и оставаться вне политики. Такое мнение высказал во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находящийся в городе Фукуока, где проходят чемпионат мира по водным видам спорта и конгресс Международной федерации плавания (World Aquatics).

"Мы поговорили с первым вице-президентом Международного олимпийского комитета Сер Мианом о том, как будет хорошо, если спорт станет инструментом мира, и если удастся резко разделить спорт и геополитику", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Полностью инклюзивная Олимпиада могла бы стать большим подспорьем в мирном разрешении военных конфликтов, в том числе войны на Украине. Не говоря уже о том, что в случае олимпийского бойкота в проигрыше останутся спортсмены, которые всю жизнь упорно тренируются и не имеют никакого отношения к политическим решениям. Олимпиада должна быть посвящена не политике, а спорту и спортсменам, у Олимпиады есть реальная миротворческая миссия", - отметил Сийярто.

По его словам, "венгры особенно чувствительны к этому вопросу", поскольку помнят, как в 1984 году страны социалистического лагеря вслед за Советским Союзом решили бойкотировать летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Для многих спортсменов это был единственный шанс в жизни попасть на такие соревнования, и они уже никогда не получили возможности принять участие в Олимпиаде.

"Мы, венгры, не только говорим о миротворческой силе спорта, но и делаем кое-что в этом направлении, и в этом духе мы предоставили женской сборной Украины по гандболу возможность провести в Венгрии отборочный матч чемпионата мира, а белорусской футбольной команде - провести у нас отборочный матч чемпионата Европы. Мы по-прежнему готовы предоставлять площадки для проведения спортивных мероприятий, которые из-за войны не могут быть проведены на своих местах", - заявил глава МИД.