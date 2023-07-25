ВМС Ирана получили новую крылатую ракету с искусственным интеллектом

По данным Tasnim, дальность полета ракеты под названием "Абу Махди" составляет более 1 тыс. км

ДУБАЙ, 25 июля. /ТАСС/. Военно-морские силы Ирана и Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) получили на вооружение новую крылатую ракету, в программном обеспечении которой используется искусственный интеллект. Об этом сообщило во вторник агентство Tasnim.

По его сведениям, дальность полета ракеты под названием "Абу Махди" составляет более 1 тыс. км. Утверждается, что она является первой крылатой ракетой большой дальности, которая использует искусственный интеллект в программном обеспечении, связанном с проектированием траектории полета и системой управления. Ракета способна преодолевать естественные и искусственные препятствия, а также радары и объекты обороны противника, пишет агентство. Она может лететь на малой высоте, менять траекторию и высоту полета в зависимости от географических условий и оборонительных систем.

25 мая Минобороны Ирана представило новую баллистическую ракету "Хайбар" с дальностью полета 2 тыс. км. По информации иранского агентства IRNA, ракета является новейшей в серии "Хорремшехр" и способна нести боеголовку весом до 1,5 тонны. Скорость ракеты в ходе испытаний достигла 16 махов за пределами атмосферы (19 600 км/ч) и 8 махов (9 800 км/ч) внутри атмосферы. 6 июня иранские военные продемонстрировали новую гиперзвуковую баллистическую ракету "Фаттах". Дальность полета ракеты составляет 1,4 тыс. км, а скорость достигает 13-15 махов (15 925 км/ч - 18 375 км/ч) до поражения цели.

10 июня министр обороны и логистики вооруженных сил Ирана Мохаммад Реза Аштияни заявил, что выпуск продукции военно-промышленного комплекса в стране увеличился на 81% за 1401 год по солнечной хиджре (завершился 20 марта 2023 года по григорианскому календарю).