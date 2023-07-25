Адмирал США в отставке считает, что суда Киева с зерном могут ходить под конвоями НАТО

Джеймс Ставридис также полагает, что авиация НАТО могла бы патрулировать маршруты и отслеживать местонахождение кораблей Черноморского флота ВМФ России

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Конвои военных кораблей НАТО могут сопровождать суда с украинским зерном в Черном море после выхода РФ из зерновой сделки. С таким предложением выступил адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

"Как это будет работать? Возможно, путем объединения торговых судов в конвои по три-пять кораблей, которые будут сопровождаться парой боевых судов, оснащенных управляемыми ракетами", - написал Ставридис в опубликованной во вторник статье для агентства Bloomberg. По его мнению, в сопровождении украинских кораблей должны принимать участие две постоянные морские группы НАТО. Одна из них может состоять из минных тральщиков, вторая - из фрегатов и эсминцев, обладающих большой огневой мощью и системами ПВО.

Ставридис также полагает, что авиация НАТО могла бы патрулировать маршруты и отслеживать местонахождение кораблей Черноморского флота ВМФ России. Он предложил разместить эскадрильи истребителей альянса на севере Турции, в Румынии и Болгарии, а также задействовать воздушные и подводные беспилотные аппараты.

Бывший командующий силами НАТО в Европе считает, что проведение такого рода операций может осложниться позицией Турции, контролирующей выход из Черного моря. По мнению Ставридиса, Анкара может оказаться "не расположенной к сотрудничеству". Он также не исключил "сопутствующего ущерба" наподобие катастрофы иранского пассажирского лайнера, сбитого ракетой с крейсера ВМС США Vincennes над Персидским заливом.

В 1980-х годах США проводили подобную операцию по конвоированию судов в Персидском заливе. Американские корабли сопровождали кувейтские танкеры во время ирано-иракской войны с 1987 по 1988 год.