Пашинян заявил, что Баку и Степанакерт должны определить будущее народа Нагорного Карабаха

Армения не может повлиять на решение этого вопроса, отметил премьер-министр республики

ЕРЕВАН, 25 июля. /ТАСС/. Будущее народа Нагорного Карабаха должно быть определено путем переговоров между Баку и Степанакерта, Армения не может повлиять на решение этого вопроса. Об этом во вторник заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции.

"Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха. Логика в том, что представители Нагорного Карабаха должны быть стороной переговоров. Безопасность и права народа Карабаха должны обсуждаться в формате переговоров Баку - Степанакерт", - сказал Пашинян.