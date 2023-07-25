25 июля, 09:16,
обновлено 25 июля, 09:29
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян заявил, что Баку и Степанакерт должны определить будущее народа Нагорного Карабаха

Армения не может повлиять на решение этого вопроса, отметил премьер-министр республики

ЕРЕВАН, 25 июля. /ТАСС/. Будущее народа Нагорного Карабаха должно быть определено путем переговоров между Баку и Степанакерта, Армения не может повлиять на решение этого вопроса. Об этом во вторник заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции.

"Армения не может решать судьбу народа Нагорного Карабаха. Логика в том, что представители Нагорного Карабаха должны быть стороной переговоров. Безопасность и права народа Карабаха должны обсуждаться в формате переговоров Баку - Степанакерт", - сказал Пашинян. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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